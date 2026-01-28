Messina il giallo | tre cadaveri crivellati di proiettili trovati nel bosco Montagnareale

Questa mattina a Montagnareale sono stati trovati tre uomini morti in un bosco. I corpi presentano diversi colpi di pistola e al momento si cercano i responsabili. La scena sembra il risultato di un raid violento che ha lasciato tutti senza parole. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo e se ci siano legami con altri episodi nella zona.

Messina, 28 gennaio 2026 - Sta prendendo i contorni del giallo il ritrovamento nel messinese, nella zona di Montagnareale, dei corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola. I carabinieri li hanno trovati dopo una segnalazione giunta al 112. I tre cadaveri apparterrebbero a tre cacciatori, usciti all'alba di oggi per una battuta di caccia. I corpi sono stati visti da una persona transitava nella zona e che ha dato l'allarme. Sul posto si sono recati il procuratore capo di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo. Fin dai primi accertamenti sui corpi i militari hanno notato ferite compatibili con colpi di arma da fuoco, anche se sono ancora in corso accertamenti da parte del medico legale, giunto sul posto per una prima ricognizione sui corpi.

