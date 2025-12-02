La figlia 13enne di Robbie Williams debutta come attrice nel film Tinsel Town | ecco perché il famoso papà le ha detto di sì ma

Dopo anni passati lontana dai riflettori, con il volto oscurato sui social e rarissime apparizioni pubbliche, Teddy Williams ha deciso che è arrivato il momento. A 13 anni ha fatto il grande salto: il cinema. Con la benedizione di papà Robbie Williams e mamma Ayda Field. La piccola Teddy non si è accontentata di un piccolo film semisconosciuto e indipendente. Ma ha puntato in alto: una vera produzione in stile Hollywood con tanto di première londinese, red carpet e co-star internazionali. Si chiama Tinsel Town la commedia natalizia diretta da Chris Foggin che sta per uscire nei cinema inglesi. E che la vede recitare accanto a nomi come Rebel Wilson, Kiefer Sutherland e Danny Dyer. 🔗 Leggi su Amica.it

