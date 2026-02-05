Robbie Williams chiama una fan che gli aveva lasciato il numero negli anni ’90 poi l’amara scoperta | non è più attivo Parte la caccia social per trovarla

Robbie Williams ha provato a chiamare una fan che gli aveva lasciato il numero negli anni ’90. La sorpresa è stata grande quando ha scoperto che la donna non è più attiva e non risponde. La vicenda ha fatto il giro dei social, scatenando una corsa a chi può trovare la persona in questione.

Il cantante, in un video condiviso su Instagram dalla moglie Ayda Field, diventato subito virale, ha provato a telefonare a una vecchia fan. Il motivo? Williams stava guardando il documentario Netlflix dedicato ai Take That, quando in un filmato d'archivio risalente agli anni '90, inserito nel documentario, si vede la fan che lascia al cantante il numero di telefono dicendo di chiamarla "quando vuole". Così in uno slancio nostalgico, Williams ha deciso di provare a telefonarle. Il cantante ha digitato il numero sul suo smartphone, mostrandolo alla telecamera della moglie, poi ha avviato la chiamata.

