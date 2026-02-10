Il filosofo Maffettone | Le colpe delle élite Assist ai complottisti

Sebastiano Maffettone punta il dito contro le élite, parlando di responsabilità e di un possibile rischio nel lasciar perdere i complottisti. Il filosofo della politica alla Luiss critica il silenzio su temi come il presunto giro di potere e sessualità coinvolto nel caso Epstein, lasciando spazio a dubbi e ombre che ancora chiedono risposte.

Dovremmo titolare: ’Caso Epstein: l’orgia del potere bianco maschilista’. "Esattamente. Ma qui c’è anche un rischio", risponde Sebastiano Maffettone (in foto), filosofo della politica, docente alla Luiss. Quale? "Già esiste una forte reazione populista all’élite, il caso Epstein non fa che aumentare la situazione. Ricordiamo però che le élite sono molto importanti". Vanno salvate? "Parlo da filosofo. Nella tradizione antica la realtà garantita da Dio assicurava la conoscenza. Con Kant, la conoscenza è garantita dall’intersoggettività qualificata. Quando le élite di potere si sputtanano, salta pure la garanzia di qualificazione per l’élite intellettuale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il filosofo Maffettone: "Le colpe delle élite. Assist ai complottisti" Approfondimenti su Epstein Case Fauci non ha chiesto di mettere a tacere i complottisti prima che l’élite “si ritrovi appesa ai lampioni” Circola uno screenshot di un articolo che attribuisce a Fauci parole su mettere a tacere i teorici della cospirazione prima che l’élite finisca in situazioni estreme. Riforma delle funzioni della Corte dei conti, cosa comporta per i DSGA? Dalla polizza assicurativa alla tipizzazione delle colpe. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale La recente riforma delle funzioni della Corte dei Conti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, modifica il quadro normativo sulla responsabilità dei DSGA. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Epstein Case Argomenti discussi: Il filosofo Maffettone: Le colpe delle élite. Assist ai complottisti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.