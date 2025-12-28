Fauci non ha chiesto di mettere a tacere i complottisti prima che l’élite si ritrovi appesa ai lampioni
Circola uno screenshot di un articolo che attribuisce a Fauci parole su mettere a tacere i teorici della cospirazione prima che l’élite finisca in situazioni estreme. Tuttavia, non ci sono prove che Fauci abbia mai espresso tali affermazioni. È importante verificare le fonti e distinguere tra informazioni ufficiali e contenuti diffusi da siti di disinformazione.
Circola lo screenshot di un articolo intitolato “ Fauci afferma che i ‘teorici della cospirazione’ devono essere messi a tacere prima che l’élite si ritrovi ‘appesa ai lampioni’ “, tradotto dall’inglese e pubblicato dal sito di disinformazione Thepeoplesvoice. Il contenuto viene rilanciato come se riportasse una dichiarazione diretta dell’ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, suggerendo che Fauci avrebbe invocato la repressione del dissenso per evitare violenze contro le élite e il collasso della democrazia. Le parole riportate, però, non sono quelle. Per chi ha fretta. 🔗 Leggi su Open.online
