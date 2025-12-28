Fauci non ha chiesto di mettere a tacere i complottisti prima che l’élite si ritrovi appesa ai lampioni

Circola uno screenshot di un articolo che attribuisce a Fauci parole su mettere a tacere i teorici della cospirazione prima che l’élite finisca in situazioni estreme. Tuttavia, non ci sono prove che Fauci abbia mai espresso tali affermazioni. È importante verificare le fonti e distinguere tra informazioni ufficiali e contenuti diffusi da siti di disinformazione.

Diretta Conferenza stampa Germano Fauci sulla FUNIERICE facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.