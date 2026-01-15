A Milano, il brand internazionale Wingstop apre un nuovo punto vendita, offrendo le sue celebri ali di pollo. Nato negli Stati Uniti nel 1994, Wingstop conta oggi oltre 2.500 locali nel mondo, proponendo sapori riconoscibili e di qualità. L’apertura rappresenta un’occasione per gli appassionati di cucina americana di scoprire un’offerta consolidata e apprezzata a livello globale.

Milano, 15 gennaio 2026 – Debuttano a Milano le apprezzate alette di pollo dai sapori iconici del brand Wingstop, brand internazionale nato nel 1994 negli Usa, presente in tutto il mondo con oltre 2mila e cinquecento punti vendita. E lo fanno con l'imprenditore e ristoratore Joe Bastianich e il figlio Ethan, che avrà un ruolo di primo piano nello sviluppo e gestione nel mercato italiano del brand fondato in Texas. Quando e dove. Il brand debutta il 7 febbraio a Milano in via Vigevano 18, zona Navigli, con l’apertura di un pop up che si chiamerà House of Flavor, pensato non solo come un nuovo nuovo indirizzo gastronomico ma anche come luogo polifunzionale, esperienziale e di incontro, per poi evolversi successivamente con l’apertura di un ristorante nel cuore della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Joe Bastianich e il figlio Ethan portano a Milano le “ali di pollo” di Wingstop

