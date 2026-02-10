Ex banchiere ucraino precipitato la versione del figlio | Aggrediti alle spalle e incappucciati da sequestratori russi Estorto un codice per trasferire bitcoin

Un ex banchiere ucraino è stato rapito in un bed and breakfast, dove è stato aggredito alle spalle e messo incappucciato dai sequestratori russi. Il figlio racconta che sono stati attirati in quella trappola e colti di sorpresa. Dopo alcune ore, uno dei due sequestrati è stato liberato, mentre l’altro è ancora nelle mani dei rapitori, che probabilmente gli hanno costretto a fornire un codice per trasferire bitcoin da un conto all’altro.

Attirati in una trappola. Aggrediti all’improvviso nel b&b e incappucciati. Uno dei due viene liberato dopo un paio d’ore, mentre l’altro resta nelle mani dei sequestratori russi, che probabilmente lo costringono a rivelare un codice per un trasferimento di bitcoin da un conto all’altro. Poi quella persona, quasi certamente già cadavere, vola giù da una finestra del quarto piano nel cortile interno dello stabile di via Nerino 8, a Milano. La testimonianza. Le ultime ore di Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino di 54 anni morto nel tardo pomeriggio del 23 gennaio in centro a Milano, sono state descritte dal maggiore dei quattro figli, Igor, nel commissariato del quartiere Gracia di Barcellona ai Mossos d’Esquadra, la polizia della comunità autonoma della Catalogna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex banchiere ucraino precipitato, la versione del figlio: “Aggrediti alle spalle e incappucciati da sequestratori russi”. Estorto un codice per trasferire bitcoin Approfondimenti su Ex Banchiere Ucraino Milano, banchiere ucraino precipitato da un b&b. Si indaga per omicidio La polizia di Milano sta indagando sulla morte di un banchiere ucraino precipitato da un palazzo in via Nerino, nel centro della città. Banchiere ucraino precipitato da un b&b a Milano: si indaga per omicidio La polizia indaga sulla morte di un banchiere ucraino precipitato da un palazzo nel centro di Milano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ex Banchiere Ucraino Argomenti discussi: Ex banchiere precipita dall'ultimo piano di un palazzo a Milano, 3 persone ricercate: l'identikit della portinaia; Via Nerino, si cercano tre persone per l’omicidio dell’ex banchiere ucraino Oleksandr Adarich; Pioltello, lo hanno gettato dall’ottavo piano. Poi sono scesi a controllare; Banchiere ucraino morto in un B&B di Milano, indagine per omicidio: il giallo dell’uomo misterioso e delle 3 identità. Ex banchiere precipita dall’ultimo piano di un palazzo a Milano, 3 persone ricercate: l’identikit della portinaiaTre persone sono ricercate per la morte di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino, precipitato da un b&b in centro a Milano ... fanpage.it Svolta a Milano: l'uomo precipitato dal balcone di un b&b è l'ex banchiere ucraino AdarichAdarich è nato nel 1971 a Pavlohrad, 500 chilometri da Kiev. Laureato in finanza, ha avuto una carriera che lo ha portato al vertice di alcuni dei principali istituti di credito ucraini. È stato ... tg.la7.it L'uomo trovato morto in via Nerino, nel cuore di Milano, venerdì 23 gennaio era un noto banchiere ucraino: Oleksandr Yevhenovych Adarich. Aveva 54 anni e, stando a quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile che seguono il caso, era appen facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.