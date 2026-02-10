Il femminicidio di Zoe Trinchero dice tanto sugli uomini che uccidono ma anche del nostro razzismo

Questa mattina si è svolta una cerimonia per ricordare Zoe Trinchero, la giovane di 17 anni uccisa da un ragazzo che non ha saputo accettare un rifiuto. L’episodio riaccende il dibattito sulla violenza di genere e sui modelli di comportamento che si ripetono. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per capire se ci siano responsabilità o elementi che possano aiutare a prevenire tragedie simili.

Il femminicidio di Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni da un ragazzo incapace di accettare un rifiuto, riporta al centro il tema della violenza di genere e dei suoi schemi che continuano a ripetersi. Una vicenda che solleva interrogativi anche sul ruolo della società, del razzismo interiorizzato e sull'assenza di strumenti educativi per prevenire questa violenza.

