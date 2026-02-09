Il femminicidio di Zoe Trinchero dice tutto di noi e dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo

Questa mattina si sono svolti i funerali di Zoe Trinchero, la ragazza uccisa in un femminicidio che ha scosso la città. La famiglia e gli amici si sono stretti intorno alla sua memoria, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per capire cosa sia successo. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere e sulla necessità di intervenire prima che sia troppo tardi. La comunità chiede risposte e si prepara a chiedere giustizia.

Se hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la redazione ti aspetta. Iscriviti a Rumore e manda la tua domanda, l’appuntamento con la nostra newsletter è ogni lunedì.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Alex Manna, il giovane di 19 anni di Nizza Monferrato, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amico; Zoe Trinchero, l'autopsia stabilirà se poteva essere salvata. Confessa l’omicida; Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna; Femminicidio di Zoe, la confessione e le bugie di Alex: Gettata nel canale ancora viva.

Femminicidio di Zoe Trinchero, la confessione di Alex Manna: «Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché»La ragazza sarebbe stata picchiata, poi strangolata. E non si sa ancora se, quando è stata lasciata nel ruscello, fosse ancora viva: lo stabilirà l’autopsia. Intanto un uomo, accusato ingiustamente da ... vanityfair.it

Il femminicidio di Zoe Trinchero dice tutto di noi, e dobbiamo avere il coraggio di ammetterloci sono pochi episodi di cronaca che descrivono chi siamo meglio del femminicidio di Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa dal diciannovenne Alex Manna a Nizza Monferrato. Per prima cosa ci dice che troppo ... fanpage.it

"Forse, se avessi risposto, lei sarebbe ancora viva" Prima di essere stata uccisa, Zoe Trinchero aveva provato a mettersi in contatto con la sua migliore amica Nicole facebook

Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna. Parla anche l'amica del cuore della vittima. A Nizza Monferrato lutto cittadino per i funerali di Zoe. di Raffaella Coppola x.com