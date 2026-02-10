Il dramma di Angelo morto sulle piste da sci | marito e moglie indagati per omicidio

Un uomo di 45 anni è morto sulle piste da sci della Val Palot. La sua morte ha portato all’apertura di un’indagine: marito e moglie sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio. L’impianto, che aveva già subito sequestri e chiusure, è stato infine smantellato dopo il tragico incidente di dicembre 2024. La comunità si chiede ora cosa sia andato storto su quella pista.

L'impianto della Val Palot era stato prima sequestrato, poi chiuso e infine smantellato dopo la tragica morte di Angelo Frassi, avvenuta nel dicembre 2024. Ora a serrarsi sono le indagini della procura di Brescia: la pm titolare del fascicolo, Caty Bressanelli, ha confermato l'impianto.

