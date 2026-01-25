Morto sulle piste da sci a 14 anni il figlio del killer di Fidene Alla famiglia 630 mila euro al papà nulla

Un ragazzo di 14 anni è morto mentre scendeva con lo slittino sulla pista della Crode Rossa, a Sesto Pusteria. La famiglia riceverà un risarcimento di 630 mila euro, mentre il padre non riceverà alcun indennizzo. L'incidente ha causato la tragica perdita del giovane, che ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero.

Stava scendendo con lo slittino lungo la pista della Crode Rossa, a Sesto Pusteria, quando, dopo aver perso il controllo, si schiantò contro a un albero. Dopo 14 anni dalla morte di Romano Campiti, un arco di tempo lungo quanto la stessa vita del giovane interrotta a un giorno dal suo compleanno, è stato messo un punto alla causa civile. La famiglia verrà infatti risarcita con 630mila euro: alla madre andranno 250 mila euro, alle due sorelle 161 mila a testa, ai due nonni 58 mila. La causa di risarcimento, essendo un procedimento a sé stante, non riguarda però il papà, Claudio Campiti, ormai noto per essere diventato il "killer" della strage di Fidene.

