Uggiano (Como), 20 dicembre 2025 – I corpi di un uomo e una donna anziani sono stati rinvenuti in una abitazione di Ronago, frazione di Uggiano. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto, con l’ipotesi che si possa trattare di un episodio di omicidio-suicidio. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sui motivi di questa tragedia.

Uggiano (Como), 20 dicembre 2025 – I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti del Comune di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma i rilievi del carabinieri, che indagano sull'accaduto, sono ancora in corso, e per il momento in via precauzionale tutte le ipotesi restano aperte. Anche il cane che la coppia aveva, sarebbe stato ucciso. L’omicidio-suicidio della coppia di anziani di Cuasso al Monte. La psicologa: “La paura di vivere senza la moglie spiega il gesto estremo del marito” Un mese fa a Mesenzana . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, dramma in un’abitazione di Uggiano: moglie e marito anziani trovati morti, ipotesi omicidio-suicidio

Leggi anche: Due morti in abitazione a Uggiano, ipotesi omicidio suicidio

Leggi anche: Ronago (Como), marito e moglie trovati morti in casa: si pensa a omicidio-suicidio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

CESC FABREGAS dopo ROMA-COMO per @este_news_sport “Come risolvere il DRAMMA del TEMPO EFFETTIVO BASSO in SERIE A” “È un PROBLEMA INCREDIBILE che penalizza IL CALCIO ITALIANO“ CANALE YOUTUBE https://shorturl.at/ - facebook.com facebook

Doppio dramma per un uomo di 53 anni, colpito da un malore mentre era al volante sull’autostrada. Mauro Del Ninno era diretto a Cosenza, in Calabria, ed aveva anticipato la partenza per assistere il genitore x.com