Il dramma di Angelo morto sulle piste da sci | marito e moglie indagati per omicidio colposo

Questa mattina i carabinieri hanno notificato l’avviso di chiusura delle indagini a marito e moglie, sospettati di aver causato la morte di Angelo Frassi sulle piste da sci della Val Palot. La tragedia risale a dicembre 2024, quando Angelo perse la vita nell’incidente all’impianto, che era stato già sequestrato e poi smantellato. Ora si attende la decisione sull’eventuale rinvio a giudizio.

L’impianto della Val Palot era stato prima sequestrato, poi chiuso e infine smantellato dopo la tragica morte di Angelo Frassi, avvenuta nel dicembre 2024. Ora a serrarsi sono le indagini della procura di Brescia:: la pm titolare del fascicolo, Caty Bressanelli, ha confermato l’impianto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Angelo Frassi Il dramma di Angelo, morto sulle piste da sci: marito e moglie indagati per omicidio Un uomo di 45 anni è morto sulle piste da sci della Val Palot. Operaio 27enne morto schiacciato da un macchinario, escluso il malore: 3 indagati per omicidio colposo Un giovane operaio di 27 anni, Mohssine Ghouati, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Angelo Frassi Argomenti discussi: Il Giorno del Ricordo 10 febbraio; Niscemi, gli scrittori si mobilitano per salvare la biblioteca; Un figlio gay e una famiglia divisa: va in scena Il mio prezioso angelo; Crollo parziale della falda del solaio di copertura del Padre Francesco D’Urso: scuola chiusa. Il dramma di Angelo, morto sulle piste da sci: marito e moglie indagati per omicidioL’impianto della Val Palot era stato prima sequestrato, poi chiuso e infine smantellato dopo la tragica morte di Angelo Frassi, avvenuta nel dicembre 2024. Ora a serrarsi sono le indagini della procur ... bresciatoday.it Angelo Vaccariello. . Non arriviamo a fine mese, ma il dramma è Pucci che rinuncia a Sanremo #economia #Meloni #pucci #sanremo #governo - facebook.com facebook Il coordinatore Ara (Associazione regionale artigianato) Cisl Piemonte, Angelo Fiora, ha partecipato questa mattina, nell’auditorium del Santo Volto, a Torino, al convegno della Pastorale della Salute dal titolo: “La compassione del Samaritano. Amare portand x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.