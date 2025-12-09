Operaio 27enne morto schiacciato da un macchinario escluso il malore | 3 indagati per omicidio colposo

Un giovane operaio di 27 anni, Mohssine Ghouati, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. L’autopsia ha escluso il malore come causa della morte. Attualmente, sono tre le persone indagate per omicidio colposo nel quadro delle indagini condotte per chiarire le circostanze dell’incidente.

