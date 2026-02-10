Il disastro di Stellantis racconta alla perfezione chi sono i veri nemici dell’Italia

La chiusura della gigafactory di Termoli e il crollo delle azioni di Stellantis in Borsa colpiscono ancora. L’Italia si trova di fronte a una perdita pesante, con posti di lavoro a rischio e un danno all’economia locale. La vicenda si aggiunge alle difficoltà del settore e mette in luce quanto siano concreti i problemi legati alla presenza di grandi aziende straniere nel nostro paese.

Lo stop alla gigafactory di Termoli e il successivo crollo in Borsa sono l'ultima beffa per l'Italia. Piccolo promemoria di come si è arrivati qui, alla crisi senza fine dell'auto in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Stellantis Gigafactory

La premier Giorgia Meloni non nasconde il suo sdegno dopo gli scontri di sabato.

Remigrazione si presenta come un movimento sostenuto da gruppi neonazisti, noti per aggressioni e intimidazioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Stellantis Gigafactory

Argomenti discussi: Disastro Stellantis: ecco il piano operativo completo dopo il crollo di ieri - Investing.com; Stellantis -25% in Borsa. Gli analisti: Chiuderà delle fabbriche. Ecco cosa succede (e succederà); Stellantis, così il green e il disastro Tavares bruciano 22 miliardi; Azioni Stellantis: cancellato il dividendo, disastro annunciato ?.

Il disastro di Stellantis racconta alla perfezione chi sono i veri nemici dell’ItaliaLa cosa buffa è che questo stop che ha bloccato l’investimento da 2 miliardi di Stellantis a Termoli, è stato voluto dalle destre, in testa quella italiana, proprio perché, si diceva, le auto ... fanpage.it

Stellantis e il buco nero: il fallimento della scommessa elettrica e lo schianto di TermoliQuello che stiamo vivendo in questi primi giorni di febbraio 2026 non è un semplice rallentamento economico, ma un vero e proprio default ... dailyexpress.it

Parliamo di Pucci, Sanremo, Olimpiadi e del finto “oro nero” del turismo (lavoro povero, solo servizi per la seconda - in teoria - manifattura UE). Perché non parliamo dell’ennesimo ceffone di Stellantis, del disastro del Governo che non ha convinto Elkan e ha s x.com

Stellantis, così il 'green' e il disastro Tavares hanno bruciato 22 miliardi. Questo grazie alle folli politiche UE sul Green deal. facebook