Il disastro di Stellantis racconta alla perfezione chi sono i veri nemici dell’Italia
La chiusura della gigafactory di Termoli e il crollo delle azioni di Stellantis in Borsa colpiscono ancora. L’Italia si trova di fronte a una perdita pesante, con posti di lavoro a rischio e un danno all’economia locale. La vicenda si aggiunge alle difficoltà del settore e mette in luce quanto siano concreti i problemi legati alla presenza di grandi aziende straniere nel nostro paese.
Lo stop alla gigafactory di Termoli e il successivo crollo in Borsa sono l'ultima beffa per l'Italia. Piccolo promemoria di come si è arrivati qui, alla crisi senza fine dell'auto in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Stellantis Gigafactory
L'ira di Meloni dopo gli scontri: “Nemici dell'Italia”. I veri terroristi e i finti tonti del Pd
La premier Giorgia Meloni non nasconde il suo sdegno dopo gli scontri di sabato.
«Dietro Remigrazione ci sono gruppi neonazisti. I veri nemici sono i padroni che sfruttano i lavoratori»
Remigrazione si presenta come un movimento sostenuto da gruppi neonazisti, noti per aggressioni e intimidazioni.
Ultime notizie su Stellantis Gigafactory
Argomenti discussi: Disastro Stellantis: ecco il piano operativo completo dopo il crollo di ieri - Investing.com; Stellantis -25% in Borsa. Gli analisti: Chiuderà delle fabbriche. Ecco cosa succede (e succederà); Stellantis, così il green e il disastro Tavares bruciano 22 miliardi; Azioni Stellantis: cancellato il dividendo, disastro annunciato ?.
Il disastro di Stellantis racconta alla perfezione chi sono i veri nemici dell’ItaliaLa cosa buffa è che questo stop che ha bloccato l’investimento da 2 miliardi di Stellantis a Termoli, è stato voluto dalle destre, in testa quella italiana, proprio perché, si diceva, le auto ... fanpage.it
Stellantis e il buco nero: il fallimento della scommessa elettrica e lo schianto di TermoliQuello che stiamo vivendo in questi primi giorni di febbraio 2026 non è un semplice rallentamento economico, ma un vero e proprio default ... dailyexpress.it
Parliamo di Pucci, Sanremo, Olimpiadi e del finto “oro nero” del turismo (lavoro povero, solo servizi per la seconda - in teoria - manifattura UE). Perché non parliamo dell’ennesimo ceffone di Stellantis, del disastro del Governo che non ha convinto Elkan e ha s x.com
Stellantis, così il 'green' e il disastro Tavares hanno bruciato 22 miliardi. Questo grazie alle folli politiche UE sul Green deal. facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.