Gas americano per l’Ucraina | la Grecia diventa l’hub dell’energia anti-Mosca

It.insideover.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia conquista terreno in Ucraina e Kiev non perde tempo per mettere in sicurezza il suo futuro energetico guardando oltreoceano. Tra infrastrutture bombardate e approvvigionamenti a rischio, gli ucraini si sono premurati di firmare un accordo per la fornitura di gas naturale americano nell’arco dei prossimi tre lustri, e a dargli una mano ci sarebbe un attore che finora non si è mai esibito da protagonista sul palcoscenico energetico del Vecchio Continente: la Grecia.  Tale scenario può ribilanciare gli equilibri e finire per rischiare di rompere le uova nel paniere a chi ha sempre garantito ai Paesi europei l’accesso alle risorse naturali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

