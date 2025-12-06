Diventata famosa con il film Uomini che odiano le donne l’attrice svedese ora dà il volto alla santa in Teresa La madre degli ultimi e scorge analogie tra le due figure femminili Come qui spiega raccontandosi a tutto tondo

«A vevo sette anni, stavo girando in Islanda un film sui vichinghi. Molto brutale. Molto sanguinoso. Fuochi, cavalli, spade, sangue. E. l’ho adorato! Non volevo mai lasciare il set, non volevo togliermi i vestiti sporchi». È stato lì che Noomi Rapace, figlia d’arte (madre attrice, padre cantante di flamenco), ha capito – in maniera un po’ truculenta – che la recitazione sarebbe stata la sua strada. E i fatti le hanno dato ragione: la gavetta nella natìa Svezia, la fama globale nel 2009 con Uomini che odiano le donne dalla trilogia di Stieg Laon, blockbuster come Prometheus di Ridley Scott alternati a pellicole d’autore come Lamb di Valdimar Jóhannsson. 🔗 Leggi su Iodonna.it

