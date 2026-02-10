Il curling fa impazzire gli italiani | bronzo per la coppia olimpica Costantini-Mosaner battuta la Gb

La coppia italiana di curling composta da Stefania Costantini e Amos Mosaner conquista il bronzo ai Giochi di Milano Cortina. Gli azzurri battono la Gran Bretagna 5-3 e salgono sul podio, regalando una medaglia che mancava all’Italia in questa disciplina. Mosaner, già campione olimpico a Pechino, torna a sorridere con la sua partner, portando a casa una soddisfazione importante dopo un torneo combattuto.

Arriva la medaglia di bronzo per l’Italia del curling ai Giochi di Milano Cortina. La coppia azzurra formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner, oro quattro anni fa a Pechino, chiude al terzo posto nel doppio misto battendo la Gran Bretagna 5-3. Campioni quattro anni fa a Pechino e battuti ieri in semifinale dagli Stati Uniti, i due azzurri si consolano col bronzo. È la medaglia numero 11 per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Per il tandem tricolore anche una piccola rivincita su Jennifer Dodds e Bruce Mouat, contro cui avevano perso 9-6 durante il round robin la scorsa domenica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

