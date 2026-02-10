La coppia italiana di curling Costantini-Mosaner si prepara a conquistare il bronzo ai Mondiali. Dopo aver vinto l’oro a Pechino nel 2022, gli azzurri hanno perso in semifinale contro gli Stati Uniti e ora si giocano il terzo posto. La squadra punta tutto sulla gara per tornare a salire sul podio internazionale.

Campioni olimpici e del mondo in carica Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno visto sfumare il sogno del bis in semifinale contro gli Stati Uniti. Ma allo Stadio Olimpico di Curling della loro Cortina ora c'è da conquistare un bronzo. Quattro anni dopo il trionfo di Pechino, quando regalarono un primo storico oro, da outsider, sono tornati insieme dopo che per tre anni non avevano gareggiato in coppia. Lui è di Cortina, lei di Pieve di Cadore Stefania rivela il segreto: "Andiamo così d'accordo perché entrambi conosciamo i nostri punti di forza. L’oro mondiale del 2025 è stato un traguardo importante per noi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Curling: Costantini-Mosaner, ora c'è un bronzo da conquistare

Approfondimenti su Pechino 2022

I campioni di curling Mosaner e Costantini si allenano intensamente in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Mosaner rompe il ghiaccio e dice che con Costantini non è un’amicizia, ma non gli dà fastidio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pechino 2022

Argomenti discussi: Mosaner: Io e Constantini non siamo amici, ma meglio così. E il curling non è mica noioso...; Curling, nel doppio misto l'Italia di Constantini e Mosaner batte la Svizzera e l'Estonia; Quando la semifinale dell’Italia di curling misto: orario, avversaria, tv, streaming; Constantini-Mosaner, il debutto della coppia del curling.

Giochi 2026, dopo il ko in semifinale Curling, Costantini-Mosaner in sfida per il bronzo: tutti gli italiani in gara oggiAlle 14,05 la 'finalina' contro la Gran Bretagna. Occhi puntati anche su biathlon individuale e short track. Il programma delle gare della quarta giornata ... dire.it

Curling, sogno infranto per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Vendetta con gli interessi da parte degli Usa. Oggi la sfida per il bronzoStefania Constantini e Amos Mosaner non ripetono la magia di Pechino 2022. Il loro sogno di giocare la seconda finale olimpica consecutiva, nel curling doppio misto, sfuma per un punto, ... ilmattino.it

Costantini e Mosaner devono cedere alla coppia statunitense: ora per i nostri azzurri ci sarà la finale per la medaglia di bronzo. Rialziamo la testa, Stefania e Amos! facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Curling, doppio misto: Italia-Repubblica Ceca 8-2 Per Costantini-Mosaner 5 vittorie e 2 sconfitte #SkySport #MilanoCortina2026 x.com