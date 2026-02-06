Il corvo è davvero l'animale più curioso del mondo? Perché ha questa fama

Il corvo imperiale, uno degli uccelli più intelligenti, si distingue anche per la sua curiosità. Viene considerato il più

Il corvo imperiale (Corvus corax) è tra gli uccelli più intelligenti e “curiosi”: usa strumenti, gioca, imita suoni e interagisce con altre specie, incarnando tutte le straordinarie capacità dei corvidi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Corvo Imperiale

Giulia De Lellis condivide il suo stato d’animo a pochi mesi dal traguardo dei 30 anni, tra l’amore per Tony Effe e la gioia della maternità.

Il casuario è un grande uccello non volante presente in Australia e Nuova Guinea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Corvo Imperiale

Argomenti discussi: Il Corvo: la vera storia della tragica scomparsa di Brandon Lee sul set del film; Bimbi, fate voi i giudici: se i pupazzi possono insegnare cos'è un giusto processo; Parole e figure / La vicina di casa; Scrittori in Circolo: a Montevarchi quattro incontri con la narrativa italiana contemporanea.

Cari, Il nido del corvo è stato anche per questa settimana, la seconda dalla sua uscita, il 2°libro più venduto in Italia per il rilevatore Gfk e per la classifica generale e italiana del Corriere della Sera e de La Stampa . È un risultato davvero incredibile, e questo facebook