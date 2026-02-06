Il corvo è davvero l'animale più curioso del mondo? Perché ha questa fama

Il corvo imperiale, uno degli uccelli più intelligenti, si distingue anche per la sua curiosità. Viene considerato il più

Il corvo imperiale (Corvus corax) è tra gli uccelli più intelligenti e “curiosi”: usa strumenti, gioca, imita suoni e interagisce con altre specie, incarnando tutte le straordinarie capacità dei corvidi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

