Il Cirs inaugura Casa Mimosa nuovo spazio per l’autonomia di donne e bambini

Questa mattina, nel quartiere, è stata benedetta Casa Mimosa, il nuovo spazio del Cirs. Si tratta di un luogo dedicato a sostenere donne e bambini nel percorso verso l’indipendenza. La cerimonia ha visto la presenza di diverse persone, tutte interessate a vedere partire questa nuova iniziativa. Ora, l’obiettivo del Cirs è aiutare chi ha bisogno di un aiuto concreto per ricostruire la propria vita.

Un percorso di housing sociale per sostenere la transizione verso l’indipendenza delle vittime di violenza, con supporto educativo e professionale Si è svolta questa mattina la benedizione di Casa Mimosa, il nuovo spazio del Cirs – Comitato Italiano Reinserimento Sociale, pensato per accompagnare donne e bambini nella fase decisiva verso l’autonomia. La cerimonia, semplice e partecipata, è stata officiata da Padre Hubert e ha visto la partecipazione di istituzioni, volontari, operatori e sostenitori. Casa Mimosa nasce da un’esigenza concreta: molte donne, pur avendo completato percorsi di protezione e formazione, incontrano difficoltà nel reperire un’abitazione in affitto a causa della mancanza di un contratto di lavoro stabile.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Casa Mimosa Il Cirs Social Point – Casa delle Donne: si inaugura lo spazio di comunità e cura Il Social Point – Casa delle Donne apre le sue porte come nuovo spazio dedicato alla comunità e al benessere. Museo Archeologico: si inaugura il nuovo spazio dedicato all'allattamento Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria apre un nuovo spazio dedicato all’allattamento, il Cipì Soroptimist Baby Point, inaugurato giovedì 22 gennaio alle ore 18. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Casa Mimosa Il Cirs Inaugurata casa mimosa, presidio di rinascitaÈ stata inaugurata e benedetta a Messina Casa Mimosa, il nuovo progetto del Cirs - Casa Famiglia Ets dedicato alle donne che, concluso il percorso di accoglienza, iniziano una nuova fase della loro vi ... msn.com Benedizione Casa Mimosa: al C.I.R.S. un nuovo spazio verso l’autonomia delle donne - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.