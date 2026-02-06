Il portabandiera dell’Ucraina alle Olimpiadi Vladyslav Heraskevych | Non possiamo combattere questa guerra da soli

Vladyslav Heraskevych, il portabandiera ucraino alle Olimpiadi di Milano-Cortina, rompe il silenzio e lancia un messaggio chiaro: “Non possiamo combattere questa guerra da soli”. In un momento di grande tensione, il campione si rivolge direttamente alle nazioni e chiede aiuto, sottolineando la necessità di solidarietà internazionale.

Milano – “Non possiamo combattere questa guerra da soli": è il monito lanciato da Vladyslav Heraskevych, portabandiera dell'Ucraina alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il campione di skeleton ucraino, alla sua terza partecipazione ai Giochi, ha criticato la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di ammettere atleti russi e bielorussi come Individual Neutral Athletes (Ain), definendo le regole per la loro partecipazione "ingiuste" e annunciando che alcuni compagni potrebbero decidere di protestare durante le gare "anche a costo di sospensioni o avvertimenti". epa12638125 Vladyslav Heraskevych of Ukraine competes during the IBSF Skeleton World Cup stop in St. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

