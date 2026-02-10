Il cavaliere di colore Raimondo de Cabanni nella Napoli angioina | una storia di integrazione silenziosa

A Napoli nel Trecento, Raimondo de Cabanni è uno dei pochi esempi di integrazione tra i diversi. Il suo nome si fa strada tra le storie di una città che, all’epoca, conta di persone provenienti da ogni parte del Mediterraneo. La città è un crocevia di culture e di destini, e Raimondo diventa simbolo di come, anche in tempi antichi, le differenze si potevano superare silenziosamente.

Nel cuore del Trecento, la capitale del Regno si fa crocevia di popoli e culture: la parabola di uno schiavo africano diventato uomo del re In questo contesto prende forma la vicenda di Raimondo de Cabanni, cavaliere di colore, la cui presenza in città non assume i tratti dell'eccezione dichiarata, ma si radica lentamente fino a diventare parte dell'ordine urbano e politico.

