De Agostini e Cavaliere | in casa Napoli non ci sono criticità Lukaku e Anguissa assenze pesanti

De Agostini a Stile TV: “Lukaku e Anguissa fondamentali per il Napoli, assenze pesanti. La gara con l’Atalanta non sarà semplice.”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano De Agostini, doppio ex di Atalanta e Napoli. Queste le sue parole: “Juric credo sia stato scelto per dare continuità al lavoro di Gasperini”. “ Juric credo sia stato scelto per dare continuità al lavoro di Gasperini, ma non si sa che Atalanta incontrerà il Napoli. E lo dico perchè non so se poi effettivamente Juric seguirà le linee di Gasperini o ci metterà le sue idee, ma è complicato capire come sarà messa in campo l’Atalanta ecco perchè non sarà per il Napoli una gara semplice. 🔗 Leggi su Parlami.eu

