Dalla Cortina di ferro ai droni di Putin così è raddoppiata la comunità ucraina a Napoli | storia di un’integrazione lunga 45 anni

Negli ultimi 45 anni, la comunità ucraina a Napoli è cresciuta e si è integrata nel contesto locale, attraversando periodi di cambiamenti e sfide. Dalla fine della Guerra Fredda alla presenza odierna di droni e tensioni geopolitiche, questa storia riflette un percorso di adattamento e di legami duraturi tra due culture. Un’esperienza che testimonia come l’integrazione possa svilupparsi nel tempo, mantenendo viva l’identità di origine.

