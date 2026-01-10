Dalla Cortina di ferro ai droni di Putin così è raddoppiata la comunità ucraina a Napoli | storia di un’integrazione lunga 45 anni

Negli ultimi 45 anni, la comunità ucraina a Napoli è cresciuta e si è integrata nel contesto locale, attraversando periodi di cambiamenti e sfide. Dalla fine della Guerra Fredda alla presenza odierna di droni e tensioni geopolitiche, questa storia riflette un percorso di adattamento e di legami duraturi tra due culture. Un’esperienza che testimonia come l’integrazione possa svilupparsi nel tempo, mantenendo viva l’identità di origine.

«Vivo al centro tra due realtà, tra due mondi: non riesco a capire di quale terra faccio parte. Il mio corpo vive in Italia, ma i ricordi restano in Ucraina. Quando ho nostalgia di Leopoli torno a casa, anche se c’è la guerra, anche se di notte i droni volano bassi per colpirci e dobbiamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

