Durante i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 si sono accesi i primi dubbi sulla libertà di espressione degli atleti. La discussione riguarda il divieto di usare caschi con simboli russi, come la bandiera, e le regole del Comitato olimpico internazionale che sembrano mettere in discussione questa libertà. La questione ha acceso un dibattito su quanto siano coerenti le decisioni prese in questi giochi.

Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 si è aperto un dibattito inaspettato sui limiti della libertà di espressione degli atleti e sulla presunta incoerenza del Comitato olimpico internazionale nel far rispettare le regole riguardo a simboli e messaggi nei siti olimpici. Lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych, portabandiera della sua nazionale, aveva deciso di gareggiare con un casco decorato con i volti di atleti ucraini morti nella guerra contro la Russia. Per lui si trattava di un modo profondamente personale e simbolico per ricordare amici e compagni uccisi dal conflitto, molti dei quali erano membri della comunità sportiva ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il casco vietato all'ucraino e la bandierina russa su quello dell'italiano

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il Cio ha deciso di bandire il casco dell’atleta ucraino Heraskevych, che aveva partecipato alle competizioni con il cuore spezzato.

Il Comitato olimpico internazionale ha vietato a Vladyslav Heraskevych di indossare un casco in memoria degli atleti ucraini morti in guerra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Niente super casco alle Olimpiadi, il verdetto del Tas a Milano Cortina; Skeletonista Heraskevych, 'Il Cio vieta il casco con i volti di atleti ucraini caduti'; Il CIO vieta alle Olimpiadi il casco con gli atleti morti in guerra, Heraskevych: Tradita l'Ucraina; Vietato casco con foto atleti ucraini uccisi, tradimento del Cio.

Olimpiadi, è polemica dopo il divieto del Cio al casco di Heraskevych con i volti degli atleti ucraini uccisi. Il videoIl Cio blocca il casco con i volti degli atleti uccisi in guerra: polemica a Milano-Cortina e compromesso finale ... tg.la7.it

Vladyslav Heraskevych e il casco vietato: scontro tra Ucraina e CIO a Milano-Cortina 2026Il Cio vieta a Vladyslav Heraskevych il casco in memoria degli atleti ucraini caduti in guerra. Zelensky difende lo skeletonista: Verità non è propaganda. sportmediaset.mediaset.it

Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato al portabandiera ucraino Vladislav Heraskevych, che si è presentato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina con un casco sul quale apparivano le foto degli atleti ucraini caduti a causa della guerra scatenata dal - facebook.com facebook

L'ucraino Heraskevych voleva gareggiare con un casco con le foto degli atleti morti nella guerra in Ucraina, ma il CIO glielo ha vietato. Tanti bei discorsi dello sport per la pace e per l'unità, ma non si possono ricordare gli atleti uccisi in una guerra x.com