Il Carnevale di Venezia si presenta alle Olimpiadi di Cortina

Questa sera a Cortina, lo staff del Carnevale di Venezia ha presentato l’edizione 2026. La manifestazione si svolgerà quest’anno in omaggio ai valori olimpici e sarà inserita nel programma culturale delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Lo staff del Carnevale di Venezia è stato ospite ieri sera a Cortina per presentare l'edizione 2026 della manifestazione, che quest'anno è dedicata proprio ai valori olimpici ed è inserita nella programmazione culturale della Fondazione Milano Cortina.

