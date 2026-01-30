Carnevale di Venezia 2026 si parte Lo spettacolo più antico dedicato alle Olimpiadi | il programma

Domani a Venezia parte il Carnevale 2026 con lo spettacolo dedicato alle Olimpiadi, intitolato ‘Olympus – Alle origini del gioco’. La città si prepara a vivere due settimane di maschere, sfilate e eventi che richiamano il mondo antico e le radici delle Olimpiadi. Le strade si riempiranno di visitatori e abitanti, pronti a immergersi in un’atmosfera che unisce tradizione e storia. La festa, tra spettacoli e appuntamenti, promette di essere uno dei Carnevali più suggestivi degli ultimi anni.

Venezia, 30 gennaio 2026 – Parte domani, sabato 31 gennaio, il Carnevale di Venezia 2026 ‘Olympus – Alle origini del gioco’. Un’edizione speciale dedicata al gioco e allo sport in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Carnevale di Venezia è promosso dal Comune di Venezia insieme a Vela spa. Si parte sabato 31 gennaio. La prima giornata sarà caratterizzata dallo Street Show in Piazza San Marco e in Piazza Ferretto. Per il pomeriggio grande attesa per il Gran Ballo di Bridgerton in Piazza San Marco e per la selezione delle 12 Marie nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di Venezia 2026, si parte. Lo spettacolo più antico dedicato alle Olimpiadi: il programma Approfondimenti su Carnevale Venezia Tra miti greci, eroi e sport: Venezia celebra le Olimpiadi con il Carnevale 2026 | VIDEO Dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, Venezia ospita un’edizione speciale del Carnevale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Carnevale di Venezia 2026, quando inizia e finisce: il programma di feste e parate e i costi Il Carnevale di Venezia 2026 si terrà dal 31 gennaio al 17 febbraio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Carnevale Venezia Argomenti discussi: Tutte le sfilate di carri allegorici in programma al Carnevale di Venezia; Il Carnevale Venezia 2026 celebra le Olimpiadi con Olympus - Alle origini del gioco; Carnevale 2026, un’ordinanza vieta coriandoli e stelle filanti in plastica; 17. Carnevale Internazionale dei ragazzi dal 7 al 15 febbraio 2026. Carnevale di Venezia 2026, programma ed eventi da non perdereIl ricco calendario del Carnevale di Venezia prende il via con l'apertura ufficiale, in programma sabato 31 gennaio. La manifestazione si aprirà in Piazza San Marco con la sfilata e il Gran Ballo di C ... tg24.sky.it Venezia celebra il Carnevale 2026 con Olympus – Alle origini del giocoScopri il programma culturale del Carnevale di Venezia 2026, dedicato al tema Olympus - Alle origini del gioco. Eventi, spettacoli e mostre celebrano il legame tra mitologia, gioco e sport. ilnuovoterraglio.it Radio1 Rai. . Il Gran Ballo di Bridgerton apre il #Carnevale di Venezia: appuntamento domani, in piazza San Marco. Tutto pronto anche a Viareggio: domenica la prima sfilata. Di @federicomello #GR1 - facebook.com facebook L’Olimpo delle Arti scende a Venezia! Concerti e proiezioni cinematografiche, pièce teatrali e racconti, mostre e visite guidate, laboratori e attività ludico-didattiche, performance d’arte varia: il programma culturale del #CarnevaleVenezia2026 entra n x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.