La pioggia ha smesso di disturbare e la seconda sfilata dei carri allegorici a Sant’Eraclio si è svolta senza intoppi. Il pubblico, arrivato anche da fuori regione, ha riempito le strade per ammirare le grandi creazioni di cartapesta e le oltre cinquecento maschere che hanno animato la festa. La gente si è lasciata coinvolgere dalla magia delle maschere e dai colori vivaci, lasciando alle spalle l’incertezza del tempo.

FOLIGNO Scampato il pericolo della pioggia la seconda sfilata dei giganteschi carri allegorici è andata in scena al cospetto di una massiccia presenza di pubblico arrivato a Sant’Eraclio anche da fuori regione incantato dalle creazioni di cartapesta e dalle oltre cinquecento maschere. Entusiasmo a gogò per i sei colossi di cartapesta (Africania, Grease, Ci meritiamo l’estinzione, Braccio di Ferro, Pinocchio, I fantastici anni 80 e 90) e per gli sgargianti e variopinti gruppi mascherati che con le stupende coreografie accompagnate da gingles musicali, hanno coinvolto freneticamente il pubblico nell’atmosfera carnevalesca arricchita dalle stelle filanti e coriandoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

