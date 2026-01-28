Sant' Eraclio tutto pronto per uno dei carnevale umbri più importanti | per i tre giorni cambia viabilità

A Sant’Eraclio tutto è pronto per il Carnevale dei ragazzi, uno degli eventi più importanti dell’Umbria. Nei tre giorni della festa, dal 1° al 15 febbraio, le strade della frazione cambiano volto: sono state predisposte nuove regolazioni del traffico, con divieti e deviazioni, per permettere i corsi mascherati e la sfilata dei carri allegorici. Il trenino per i bambini sarà un altro momento clou della manifestazione, che ogni anno richiama molte famiglie e visitatori.

Prevista nell'ordinanza la chiusura al transito delle vie d'accesso verso la frazione di S. Eraclio per i giorni stabiliti dalle 13 alle 18. Tutte le modifiche In occasione del "Carnevale dei ragazzi di S.Eraclio", in programma nei giorni 1815 febbraio con i corsi mascherati all'interno della frazione e la sfilata dei carri allegorici, oltre alla presenza di un trenino per bambini, sono state predisposte misure per la viabilità. In particolare prevista la chiusura al transito delle vie d'accesso verso la frazione di S. Eraclio per i giorni stabiliti dalle 13 alle 18, il divieto di sosta nelle vieinteressate alla manifestazione.

