Il Carnevale di Bompietro | maschere e carri allegorici invaderanno il borgo madonita

Bompietro si anima con il Carnevale. Le strade del borgo madonita si riempiranno di colori, musica e allegria, mentre maschere e carri allegorici invaderanno le vie. La festa si avvicina, promettendo giorni di divertimento per grandi e piccini.

Bompietro si prepara ad accogliere un carnevale che si preannuncia scoppiettante con sfilate in maschera e carri allegorici. Un sabato 14 febbraio all'insegna del mistero, ma anche del divertimento e del folclore. Già dalle prime ore del pomeriggio il borgo madonita verrà invaso da coriandoli in.

