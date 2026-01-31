Questa mattina Montevarchi si prepara a celebrare il Carnevale dei Ragazzi, arrivato alla sua 71esima edizione. Le strade si riempiranno di maschere colorate e carri allegorici, pronti a coinvolgere grandi e bambini. Gli organizzatori hanno predisposto tutti gli appuntamenti, assicurando un evento che da decenni anima le piazze del paese.

Soffia su 71 candeline il Carnevale dei Ragazzi di Montevarchi ed è tutto pronto per rinnovare una tradizione pluridecennale molto amata da residenti e visitatori. In primo luogo perché capace da sempre di coinvolgere grandi e piccini nelle variopinte sfilate in costume e in occasione delle numerose iniziative collaterali. Ieri in Palazzo del Podestà si è svolta la presentazione del programma, illustrato dall’assessore alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini e dai rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito all’organizzazione dei vari eventi. "Si tratta di realtà preziose che rappresentano la forza della nostra comunità – ha sottolineato l’amministratrice – e che ringraziamo perché in ogni circostanza non esitano a collaborare con il Comune nell’allestimento delle varie iniziative". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maschere e carri allegorici. C’è il carnevale dei ragazzi. Tutti gli appuntamenti

