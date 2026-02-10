Il Carnevale a Villasanta

Domenica 15 febbraio Villasanta si anima con il suo Carnevale. Nel pomeriggio, due sfilate partono dai quartieri e arrivano in centro, portando colori e allegria. La piazza del Comune si trasforma in un palcoscenico con spettacoli, musica e giochi per i più piccoli. La festa promette di essere un momento di divertimento per tutta la famiglia.

Torna il Carnevale a Villasanta: domenica 15 febbraio, nel pomeriggio, due sfilate dai quartieri verso il centro conspettacoli itineranti, musica, animazione per i piccoli e grande festa in piazza del Comune. L'evento è promosso in collaborazione con gli oratori della comunità pastorale Madonna.

Pronti per il #carnevale a Villasanta Anche quest'anno la festa prende il via con due cortei e animazioni itineranti dai due quartieri San Fiorano e Sant'Alessandro Ritovo alle 14.30 in Piazza Paolo VI e in via Segantini Arrivo in piazza Martiri della Li

