Il Paese di Natale a Villasanta

Un maxi stivale alto 10 metri: è questa la porta d’ingresso al paese di Natale che verrà allestito domenica 14 dicembre a Villasanta. Palcoscenico dei festeggiamenti sarà la centralissima piazza don Gervasoni che dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18 si trasformerà nella piazza delle feste.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it