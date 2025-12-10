Il Paese di Natale a Villasanta
Il Paese di Natale a Villasanta si prepara ad accogliere visitatori con un'imponente installazione: un maxi stivale di 10 metri di altezza, che fungerà da porta d’ingresso all’atmosfera festiva. L’evento, in programma domenica 14 dicembre, promette di entusiasmare grandi e piccini con un allestimento suggestivo e ricco di magia natalizia.
Un maxi stivale alto 10 metri: è questa la porta d'ingresso al paese di Natale che verrà allestito domenica 14 dicembre a Villasanta. Palcoscenico dei festeggiamenti sarà la centralissima piazza don Gervasoni che dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18 si trasformerà nella piazza delle feste.
