A Villasanta il falò è ecologico

A Villasanta anche nel 2026 si celebra il tradizionale Falò di Sant'Antonio nella piazza del Comune, un momento di socialità e convivialità. L'evento si distingue per il suo approccio ecologico, promuovendo pratiche sostenibili e rispetto per l’ambiente. Un’occasione per condividere momenti di festa e creatività in modo responsabile, mantenendo viva una tradizione che unisce comunità e rispetto per il territorio.

