A Villasanta il falò è ecologico
A Villasanta anche nel 2026 si celebra il tradizionale Falò di Sant'Antonio nella piazza del Comune, un momento di socialità e convivialità. L'evento si distingue per il suo approccio ecologico, promuovendo pratiche sostenibili e rispetto per l’ambiente. Un’occasione per condividere momenti di festa e creatività in modo responsabile, mantenendo viva una tradizione che unisce comunità e rispetto per il territorio.
Anche in questo 2026 la piazza del Comune a Villasanta si accende di fantasia, creatività, giochi e animazioni con il Falò di Sant'Antonio 2.0. Non un rogo vero e proprio ma uno straordinario gioco di luci altrettanto suggestivo. Affiancato da spettacoli inediti e intrattenimento e con le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
