Il carcere dell’illegalità Un altro detenuto trovato a telefonare dalla cella Botte indagato agente

Un nuovo caso di illegalità nel carcere. Questa volta, un detenuto è stato scoperto mentre utilizzava il cellulare dalla cella. La polizia penitenziaria ha trovato il telefono durante un controllo di routine, confermando ancora una volta che le restrizioni vengono spesso aggirate. Nel frattempo, un agente è stato indagato per aver preso parte a una rissa tra detenuti, che ha reso ancora più complicata la gestione delle carceri in città. Le autorità continuano a cercare di arginare il problema, ma i tentativi sembrano finora insufficienti.

Non si ferma l’uso dilagante dei cellulari all’interno del carcere nonostante i blitz, le perquisizioni e le inchieste aperte dalla procura negli ultimi mesi. Non solo: emergono nuove violenze ai danni di agenti e di un detenuto, con un agente della penitenziaria, in quest’ultimo caso, che è indagato per percosse. Lo ha reso noto il procuratore Luca Tescaroli in una nota, sottolineando "il perdurare di una recrudescenza criminosa pulviscolare" nonostante i blitz con centinaia di agenti e militari avvenuti nel giugno e nel novembre scorsi. Il procuratore ha ripercorso le ultime vicende – non poche – emerse all’interno della Dogaia, da sempre in sofferenza a causa della scopertura di organico degli agenti, del sovraffollamento e dei problemi di tipo strutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un detenuto di 46 anni è stato indagato per aver causato lesioni, insulti e abusi sessuali al suo compagno di cella nel carcere della Dogaia, a Prato.

