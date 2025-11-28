detenuto 34enne trovato morto nella cella del carcere di ariano

Tempo di lettura: < 1 minuto Un detenuto di 34 anni, originario di Maddaloni, in provincia di Caserta, e residente a Caivano, è stato trovato privo di vita all’interno della sua cella nel carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, quando alcuni compagni di detenzione hanno allertato il personale carcerario, che ha prontamente richiesto l’intervento dei soccorsi. All’arrivo dei sanitari del 118, immediatamente attivati dalla centrale operativa di Avellino, non c’era più nulla da fare: il medico di turno non ha potuto che constatare il decesso del 34enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

