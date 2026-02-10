Domani si gioca una partita importante per la Fortitudo, che torna in campo dopo aver ripreso gli allenamenti. La squadra si prepara con entusiasmo per affrontare i pugliesi a Ruvo di Puglia, anche se il match dell’Aquila è stato spostato a marzo. La squadra arriva rinfrancata, con il morale alto e la classifica che comincia a migliorare.

Prossima tappa Ruvo di Puglia. E’ una Fortitudo rinfrancata nel morale e nella classifica quella che ha ripreso ad allenarsi in vista del confronto con i pugliesi in programma domenica. Alla ripresa degli allenamenti non c’è stato nessun problema particolare, salvo la gestione delle solite criticità, per i biancoblù che hanno iniziato così la lunga marcia di avvicinamento a Ruvo. A differenza dei rivali quella della Effe sarà una settimana tipo, visto il rinvio all’11 marzo del confronto con Cento inizialmente programmato per domani. Domani si giocano solo 4 delle sfide dello spezzatino della giornata numero 27 tra cui anche Ruvo di Puglia-Verona che, per mille motivi, interessa molto da vicino anche la Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il calendario. Domani alcune gare. Il match dell’Aquila spostato a marzo

Approfondimenti su Fortitudo Ruvo

L'USR Piemonte ha pubblicato la guida per il biennio 202627, specificando le scadenze e le norme per scuole paritarie e non.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fortitudo Ruvo

Argomenti discussi: Giusto riorganizzare il calendario scolastico a favore del turismo? Cosa ne pensano i lettori; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, lunedì 9 febbraio; Olimpiadi Milano Cortina 2026: dove e come guardare tutte le gare. La guida completa; Comunicazione Italiana.

Il calendario in regalo . Domani con la NazioneIl calendario del volontariato domani sarà in edicola insieme a La Nazione. In omaggio con il nostro quotidiano i lettori troveranno questo dono colorato, nel quale ogni mese del prossimo anno è ... lanazione.it

Olimpiadi, il calendario dei Giochi e dove vedere le gare in tv e in streamingEcco il calendario completo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, giorno per giorno, e dove seguire in tv e in streaming tutte le gare ... msn.com

Calendario liturgico 8-15 febbraio! Domani, domenica 8, unica celebrazione della S. Messa alle 9.15 in S. Sebastiano!! Sabato 14 la S. Messa è anticipata alle ore 16.30! facebook