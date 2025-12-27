Ciclismo - Definito il calendario del prossimo anno L’apertura della stagione nel fiorentino il 29 marzo a Pontassieve Esordienti e Allievi definite le gare giovanili
Dopo i dilettanti e juniores noti anche i calendari delle gare ciclistiche giovanili 2026 allievi ed esordienti in Toscana. L’apertura fiorentina il 29 marzo a Pontassieve per entrambe le categorie. ALLIEVI. Marzo: 22 Monte San Quirico; 29 Pontassieve. Aprile: 5 Ponte a Egola; 6 Calenzano e Montevarchi; 12 Lazzeretto; 19 Stabbia e San Giuseppe Montecarlo; 25 Albergo e Donoratico; 26 Castiglion Fibocchi e Perignano. Maggio: 1 Calenzano; 3 Le Poggiola (Ar); 10 Montemarciano; 17 Casenuove Empoli e Pieve a Fosciana; 24 Empoli e Traversagna; dal 315 al 26 Giro dei Tre Comuni a tappe a Ponsacco. Giugno: 7 Moriolo San Miniato; 14 Ponte a Ema; 18 Monsummano Terme; 21 Camp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
