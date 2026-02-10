Il caffè riduce il rischio di demenza | quante tazzine bere al giorno

La scienza conferma: bere caffè ogni giorno aiuta a ridurre il rischio di demenza. Non si tratta di grandi quantità, ma di alcune tazzine quotidiane. Molti italiani non possono fare a meno del loro caffè al risveglio, e ora c’è anche uno studio che spiega perché questa abitudine può essere benefica per la salute del cervello.

Per molte persone, la giornata non inizia davvero senza una tazza di caffè. Anche il tè (verde, nero o fermentato) accompagna rituali quotidiani e momenti di pausa in ogni parte del mondo. Al di là del gusto e della dimensione sociale, queste bevande sono da tempo al centro dell’attenzione.🔗 Leggi su Today.it

Bere 2-3 tazze di caffè o 1-2 di tè al giorno potrebbe aiutare a tenere lontana la demenza.

Uno studio recente evidenzia come il vaccino contro l'herpes zoster possa contribuire a ridurre il rischio di sviluppare la demenza.

