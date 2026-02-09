Bere 2-3 tazze di caffè o 1-2 di tè al giorno potrebbe aiutare a tenere lontana la demenza. Uno studio di Harvard e Mass General Brigham di Boston rivela che un consumo moderato di queste bevande riduce il rischio di sviluppare problemi cognitivi dell’18%. Non solo, aiutano anche a rallentare il declino delle funzioni mentali, mantenendo il cervello più in forma nel tempo.

Il caffè e il tè, se consumati in modo moderato, possono addirittura far bene. Secondo uno studio pubblicato su Jama e condotto da Harvard University e Mass General Brigham Hospital di Boston, bere 2-3 tazze di caffè o 1-2 di tè al giorno può aiutare contro la demenza, riducendo il rischio di ammalarsi del 18%, e rallentare il declino cognitivo preservando le funzioni cognitive. Il motivo? Caffè e tè contengono ingredienti bioattivi come polifenoli e caffeina, considerati come possibili fattori neuroprotettivi in grado di ridurre l'infiammazione e il danno cellulare. Al centro dello studio l'analisi di 131. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Caffè e tè, quante tazze al giorno contro la demenza

