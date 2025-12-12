LO STUDIO | Demenza il vaccino contro l' herpes zoster ne riduce il rischio
Uno studio recente evidenzia come il vaccino contro l'herpes zoster possa contribuire a ridurre il rischio di sviluppare la demenza. La condizione, che comporta un progressivo deterioramento cognitivo, rappresenta una delle sfide più complesse nel campo della salute mentale e della neurologia.
La demenza è una condizione caratterizzata dal progressivo deterioramento dello stato cognitivo. Ciò comporta una compromissione delle varie funzioni cerebrali (memoria, linguaggio, ragionamento, capacità di orientamento) e un'alterazione della personalità e del comportamento. In un nuovo studio guidato da Stanford Medicine e pubblicato su Nature, alcuni ricercatori hanno esaminato i referti sanitari degli anziani in Galles e hanno scoperto che le persone che avevano ricevuto il vaccino contro l'herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio) avevano il 20% di probabilità in meno di ricevere una diagnosi di demenza nei sette anni succesivi rispetto a chi non era stato vaccinato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
