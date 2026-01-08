Aurora Livoli l’uomo che l’ha uccisa ha confessato | Pensavo dormisse ho capito solo dopo che era morta

Aurora Livoli, giovane di 19 anni, è stata trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano il 29 dicembre. Emilio Gabriel Valdez Velazco, l’uomo che ha confessato di averla uccisa, ha dichiarato di aver pensato fosse ancora viva al momento dell’atto, rendendo il caso oggetto di attenzione e approfondimenti. Questa vicenda solleva riflessioni sulla sicurezza e sulla giustizia.

