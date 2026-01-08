Aurora Livoli l’uomo che l’ha uccisa ha confessato | Pensavo dormisse ho capito solo dopo che era morta
Aurora Livoli, giovane di 19 anni, è stata trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano il 29 dicembre. Emilio Gabriel Valdez Velazco, l’uomo che ha confessato di averla uccisa, ha dichiarato di aver pensato fosse ancora viva al momento dell’atto, rendendo il caso oggetto di attenzione e approfondimenti. Questa vicenda solleva riflessioni sulla sicurezza e sulla giustizia.
Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver violentato e ammazzato la diciannovenne trovata senza vita nel cortile di un condominio in via Paruta, a Milano, la mattina del 29 dicembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
L'omicidio di Aurora #Livoli, 19 anni. Confessa Emilio Gabriel Velazco, l'uomo fermato e detenuto a San Vittore a Milano. Ha ammesso di aver abusato della 19enne. Il 57enne nella confessione "Non pensavo di averla uccisa. L'ho saputo il giorno seguente - facebook.com facebook
