Il 45% degli studenti usa ChatGpt per risparmiare tempo sui compiti | il report rivela timori di pigrizia e dipendenza

Quasi la metà degli studenti usa ChatGpt per svolgere i compiti e risparmiare tempo. Il report di Eu Kids Online rivela anche timori di pigrizia e dipendenza, che preoccupano genitori e insegnanti. La paura è che i giovani possano affidarsi troppo all’intelligenza artificiale, rischiando di perdere la capacità di pensare in modo autonomo.

Il nuovo report di Eu Kids Online pubblicato in occasione del Safer Internet Day analizza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa da parte di 25.592 minori tra i 9 e i 16 anni in 17 Paesi europei.

