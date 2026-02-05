Cielo di febbraio 2026 | pianeti costellazioni e cosa osservare

La luna calante e i pianeti ancora visibili attirano gli appassionati di astronomia in questa fase di transizione. Le notti di febbraio offrono ancora occasioni per ammirare il cielo, con pianeti che si vedono facilmente dopo il tramonto e le costellazioni invernali ancora ben visibili. Il cielo di questo mese invita gli astrofili a uscire e osservare, prima che i cambiamenti delle stelle e dei pianeti si facciano più evidenti con l’arrivo della primavera.

Febbraio 2026 segna una fase di transizione anche per il cielo notturno. Le notti restano favorevoli all'osservazione, ma la disposizione degli astri inizia a cambiare, offrendo un mix interessante di pianeti visibili dopo il tramonto e costellazioni invernali ancora ben presenti. È un mese che non punta su un singolo evento clamoroso, ma su una ricchezza distribuita, ideale per chi vuole osservare con calma e continuità. Dopo il tramonto, nel corso del mese, più pianeti risultano presenti a diverse altezze sull'orizzonte. Alcuni si distinguono subito per luminosità, altri richiedono attenzione, un cielo limpido e, in certi casi, strumenti ottici.

