Ignazio e Cecilia fanno il bis | Per troppo tempo abbiamo provato naturalmente mentre la scienza porta grandi vantaggi

Da today.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono di nuovo genitori. La coppia ha accolto la loro seconda figlia, Clara Isabel, lo scorso 15 ottobre a Milano. Ignazio e Cecilia hanno deciso di condividere il loro entusiasmo, sottolineando come, dopo aver provato a lungo in modo naturale, ora apprezzano i benefici della scienza. La nascita della piccola segna un altro passo importante nella loro vita.

Era il 15 ottobre scorso quando, a Milano, nasceva Clara Isabel (primogenita della coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez). Ora, a Nuovo Tv, la coppia - 35 anni lei, 33 lui - racconta il desiderio di allargare nuovamente la famiglia. Proprio così: sognano di avere un nuovo figlio. Moser ha le.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Nascita

“La vita è troppo breve per perdere tempo dietro ad Harry. Ci abbiamo provato, ma è stato inutile”: Kate Middleton sfiancata dalle mosse diplomatiche

Secondo alcune fonti, Kate Middleton avrebbe espresso, in privato, che il tempo dedicato a Harry sarebbe meglio impiegarlo diversamente.

Abbiamo provato il 'personal shopper' di ChatGpt: fidarsi è bene (ma non troppo)

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Nascita

Argomenti discussi: La nuova vita di Cecilia e Ignazio (dopo la nascita di Clara). Cosa fanno ora? Le immagini private; Cecilia Rodríguez: la battuta piccante di Ignazio Moser stupisce i follower, ecco cosa ha scritto; Ignazio Moser: Io e Cecilia Rodriguez vogliamo un altro figlio. La fecondazione può aiutarci, abbiamo aspettato troppo tempo; Cecilia Rodriguez svela a chi somiglia la piccola Clara Isabel: Mia suocera non ha dubbi...

ignazio e cecilia fannoIgnazio e Cecilia fanno il bis: Per troppo tempo abbiamo provato naturalmente, mentre la scienza porta grandi vantaggiMoser ha le idee chiarissime: Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi, ha dichiarato lo sportivo. Anche Cecilia è dello stesso avviso: Il tempo di riprendermi e sono ... today.it

ignazio e cecilia fannoIgnazio Moser dice stop alla tv e vuole subito un altro figlio, la reazione di Cecilia RodriguezIgnazio Moser chiude le porte alla tv e rivela di desiderare un secondo figlio con la moglie Cecilia Rodriguez ... gossipetv.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.