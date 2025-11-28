Abbiamo provato il ' personal shopper' di ChatGpt | fidarsi è bene ma non troppo
OpenAI ha annunciato Shopping Research, la nuova funzione di ChatGpt pensata per trasformare l’intelligenza artificiale in un vero e proprio assistente agli acquisti virtuale. L'abbiamo testata per comprenderne il funzionamento e capire se possa davvero orientare l'utente negli acquisti. 🔗 Leggi su Today.it
