Idea Goretzka a zero | Milan e Tottenham alla finestra

Il Milan e il Tottenham sono pronti a fare sul serio per Goretzka. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, e nessuna delle due squadre ha ancora trovato un accordo con il club bavarese. Entrambe hanno già fatto sapere di essere interessate a portarlo in Premier League o in Serie A, ma per ora niente di concreto. Il Napoli, invece, osserva da lontano, concentrato su altri obiettivi. La situazione si sbloccherà nelle prossime settimane, ma il nome di Goretzka spinge già le altre big a fare

Il Napoli guarda oltre l'immediato e inizia a muoversi su un terreno sempre più centrale nelle strategie dei grandi club: quello dei parametri zero. L'obiettivo è costruire con anticipo il futuro, intercettando occasioni di alto profilo senza passare da investimenti onerosi. In questo contesto si inserisce il nome di Leon Goretzka, centrocampista che potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato degli svincolati. A fare il punto è Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube, delineando uno scenario competitivo che coinvolge più big europee. "Per Goretzka c'è anche l'interesse del Tottenham.

