Milan idea Goretzka | Tottenham e Atletico alla finestra

Il Milan pensa a Goretzka. La pista si fa più calda, anche se ancora non ci sono offerte ufficiali. La società rossonera valuta il suo arrivo, visto che il giocatore potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Tottenham e Atletico Madrid restano in agguato, pronti a inserirsi. La trattativa può decollare da un momento all’altro.

La pista per portare Leon Goretzka al Milan inizia a scaldarsi. Se qualche settimana fa era emerso che il calciatore potrebbe essere alla fine del suo ciclo in Baviera, per la dirigenza rossonera è parsa un’occasione da non perdere. Magari non per il mercato attuale, ma più fattibile da giugno in poi. Il Milan non è da solo e tra le concorrenti, Atletico Madrid e Tottenham, iniziano a mettere i bastoni tra le ruote. L’idea di Tare e i tempi dell’operazione. Per il DS Tare l’opportunità di portare Goretzka a Milano è paragonabile, per peso internazionale, a quella di Modri?. Esperienza, classe vincente e un pizzico di duttilità, sono le caratteristiche che andrebbero ad arricchire il reparto centrale-difensivo rossonero.🔗 Leggi su Milanzone.it

Il futuro di Gila Lazio appare sempre più incerto, con il rinnovo in bilico e il Tottenham in agguato.

Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibile acquisizione di Leon Goretzka, giocatore del Bayern Monaco in scadenza di contratto.

