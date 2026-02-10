La nuova Sandero Stepway del 2026 si presenta con un motore ibrido da 155 cavalli. È la prima volta che il modello, il più venduto in Europa, monta un sistema elettrificato. La casa automobilistica dice che è “il meglio dell’ibrido Dacia”. La novità promette di portare più efficienza e meno emissioni, senza rinunciare alle prestazioni.

Sotto il cofano, la grande novità della Sandero Stepway 2026 è il sistema Hybrid da 155 cavalli e 170 Nm di coppia, che il costruttore presenta come “il meglio dell’ibrido Dacia”: è la prima proposta elettrificata su questo modello, il più venduto d’Europa. La motorizzazione è stata lanciata sulla più grande Bigster e, verso la fine dell’anno, sostituirà la variante Hybrid 140. Questo gruppo propulsore è basato su un 1.8 benzina a 4 cilindri da 109 Cv abbinato a due unità elettriche (un motore da 50 Cv e uno startergeneratore ad alta tensione), a una batteria da 1,4 kWh e a un cambio automatico elettrificato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ibrido da 155 cavalli e non solo. Ecco tutte le motorizzazioni della Sandero 2026

Approfondimenti su Sandero 2026

Dacia presenta Sandero con il nuovo motore ibrido da 155 CV, segnando un passo importante nella sua evoluzione.

Sono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, giunti alla 98ª edizione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

IBRIDA, GPL o BENZINA, ecco la Dacia Sandero 2026!

Ultime notizie su Sandero 2026

Argomenti discussi: Gamma Dacia 2026: due Spring, Sandero sposa l’ibrido e arriva una prima assoluta; Suv ibridi piccoli, confronto tra 5 modelli popolari; La Dacia fa tremare la FIAT: il nuovo gioiello avrà un motore più potente e vuole dominare il mercato; Renault, la prova di Symbioz e Austral: ibride a confronto | Video.

Dacia Sandero 2026, prezzi, GPL top e full hybrid da 155 cavalliDacia Sandero 2026 rinnova gamma motori, debutta il full hybrid 155 cavalli e rafforza il GPL, con listino aggiornato per Streetway e Stepway. motori.quotidiano.net

Sandero vola alto con il nuovo super ibrido 155Dacia inaugura un capitolo cruciale della propria storia industriale in poderosa e costane progressione lanciando la nuova Sandero, con il fiore all’occhiello del motore super ibrido. La compatta si ... quotidiano.net

Amici! E’ uscita su Rai Play la serie “Anselmo Wannabe” di IBRIDO (Regia di Massimo Ottoni).Dopo due anni di lavoro (ma gli animatori molto di più!.) ecco anche la musica che ho composto per tutte le rocambolesche e irresistibili azioni di Anselmo! Come si f facebook

Nuova Bentley Continental GT S: l'ibrido da 680 CV x.com